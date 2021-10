Latina, terribile incidente all'incorcio di via Bixio, tre i feriti

Domenica 31 Ottobre 2021, 18:30

Ancora un incidente questo pomeriggio all’incrocio tra via Bixio e via Ferrucci, a Latina, probabilmente per il mancato rispetto di uno stop. Una Peugeot 205 e una Volvo V40 si sono scontrate e la prima auto, a causa della violenza dell'impatto, si è ribaltata finendo la sua corsa a ridosso del bar. Tre i feriti, una donna e due uomini, soccorsi dai mezzi del 118 che li hanno trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti. Nessuno di loro versa in pericolo di vita.