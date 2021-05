Incidente in via Isonzo alle porte di Latina, grave una donna

Via Isonzo è rimasta bloccata fino a poco fa per un incidente avvenuto intorno alle 14, nel tratto fuori Latina poco dopo l'incrocio con via Nascosa. Due auto che procedevano in direzione opposta, una Mercedes e una Fiat 500 L si sono urtate per cause ancora in via di accertamento. Ha avuto la peggio la passeggera della Mercedes rimasta gravemente ferita. Sul posto, insieme alla polizia locale sono arrivati i santiari del 118 che vista la situazione hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza. La donna, poi, secondo quanto si è appreso, non è stata trasferita a Roma ma portata al Santa Maria Goretti in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: 16:05

