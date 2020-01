Un'auto si è ribaltata questo pomeriggio in via Ferrucci a Latina. Non è chiaro come sia stato possibile in una strada a senso unico. Lo schianto nei pressi della clinica San Marco. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Toccherà ai vigili urbani capire se il conducente ha perso il controllo della vettura per una distrazione o se per evitare un'altra auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA