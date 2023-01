Sabato 14 Gennaio 2023, 20:17

Ennesimo schianto all'incrocio tra via Bixio e via Ferrucci, non lontano dall'ospedale Goretti di Latina. Dopo l'impatto con una Mercedes una Toyota si è ribaltata ed è finita sul marciapiede a pochi passi dall'ingresso del Bar Tabacchi. Tre le persone ferite. Sul posto polizia, polizia locale, vigili del fuoco e 118.