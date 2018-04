Incidente in porto a Ponza, scialuppa si stacca durante i controlli su una motonave

Incidente in porto questa mattina a Ponza: mentre erano in corso dei controlli sulla motonave Maddalena, infatti, una scialuppa di salvataggio si è staccata ed è caduta a picco.



Grande spavento ma per fortuna nessun ferito, mentre sono scattati subito dopo gli accertamenti del personale della guardia costiera per verificare il motivo dell'incidente.

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:40



