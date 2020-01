Incidente in porto a Ponza, danneggiato un mezzo di cantiere

Incidente nel porto di Ponza, dove una imbarcazione ha rotto gli ormeggi e ha urtato contro un mezzo di cantiere che si trova a ridosso della banchina per dei lavori alla rete fognaria. Il vento di levante che da sempre causa problemi all'interno del bacino portuale, ha probabilmente provocato l'incidente. I danni ai mezzi di cantiere per fortuna non sono irreparabili, ma solo il caso ha evitato conseguenze peggiori. © RIPRODUZIONE RISERVATA