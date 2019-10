​Incidente in pista al "Sagittario" a Latina, ferito motociclista di 21 anni

Ultimo aggiornamento: 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incidente si è verificato nella pista "Il Sagittario" di Latina durante una gara motociclista di Supermotard. Sono intervenuti per i soccorsi i sanitari dell'Ares 118 oltre il personale dei soccorsi presente nell'impianto che si trova sulla Pontina. Secondo le prime informazioni il ferito era in gravi condizioni, in realtà dopo il trasferimento in elicottero al "Goretti" di Latina si è accertato che ha diversi traumi ma non corre pericolo di vita. La vittima è un ragazzo di 21 anni.Sulla stessa pista perse la vita il motociclista Doriano Romboni ed ebbe un bruttissimo incidente Max Biaggi