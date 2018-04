Incidente in mare a Ponza, danni a uno yacht. Tanta paura ma illesi i passeggeri

Incidente in mare nel tardo pomeriggio di ieri, 25 aprile, a Ponza. Uno yacht "Ferretti" di circa 22 metri con sei persone a bordo è finito sugli scogli all'altezza di Punta Bianca, causando seri danni allo scafo. Immediato l'intervento del personale della Guardia costiera che ha tratto in salvo gli occupanti del natante.



Per le operazioni che hanno consentito di tirare in secca lo yacht, che presenta un profondo squarcio sulla chiglia, sono intervenuti anche gli specialisti della Dmd sea service di Danilo De Maio, sub che operano anche in caso di incidenti del genere. La barca, in serata, è stata trasferita in un cantiere per la riparazione.



Per le sei persone a bordo una grande paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza.

Giovedì 26 Aprile 2018



