Incidente in galleria, coinvolti quattro mezzi: sei feriti e Appia chiusa a Terracina

Ultimo aggiornamento: 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamponamento nella galleria "Montegiove", a Terracina, con tre mezzi pesanti coinvolti e statale Appia chiusa in direzione sud. Lo rende noto l'Anas.L'incidente ha coinvolto anche un'autovettura e sono rimaste ferite sei persone, secondo i primi dati in modo non grave. Solo due di loro sono stati trasportati in ospedale con codice "giallo".Sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la transitabilità in piena sicurezza, in tempi brevi. La strada è temporaneamente chiusa in corrispondenza del km 101 e il traffico è provvisoriamente indirizzato sulla viabilità comunale limitrofa con indicazioni sul posto.