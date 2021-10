Incidente in centro a Latina, carambola di auto: danni e quattro feriti

Martedì 5 Ottobre 2021, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 20:17

Quattro persone sono rimaste ferite, due auto sono praticamente distrutte e altre - che erano parcheggiate - sono state danneggiate per un incidente avvenuto intorno alle 19 di oggi, 5 ottobre, all'incrocio tra via Cicerone e via Petrarca, a Latina.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Tourane e una Jeep e sono in corso i rilievi dei carabinieri. Forse c'è stata una mancata precedenza all'incrocio, uno dei mezzi ha colpito l'altro che ha cominciato a "girare" su se stesso finendo contromano sulla carreggiata dopo aver preso altri mezzi in sosta.

Sono intervenute due ambulanze del 118, i feriti non sono gravi ma sono stati trasportati per accertamenti in ospedale