Incidente in centro a Latina, auto contro scooter: feriti due ragazzi

Un ragazzo e una ragazza sono rimasti feriti a causa di un incidente stradale avvenuto in pieno centro, a Latina, all'incrocio tra la circonvallazione e Corso della Repubblica, nei pressi di Palazzo M.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio i due giovani che erano sullo Scarabeo, entrambi trasportati in ospedale ma a quanto sembra feriti lievemente. La ragazza è sbalzata dal ciclomotore ed è finita sul parabrezza del veicolo, mentre il conducente è caduto a terra.

Intervenuti per i soccorsi vigili del fuoco e personale dell'Ares 118.

Ultimo aggiornamento: 21:36

