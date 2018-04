Incidente in centro a Latina, auto contro moto: un uomo ferito

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Latina, nei pressi del centro, tra viale XVIII dicembre e corso della Repubblica.



Il ferito era in sella a una moto che è stata tamponata da un'auto all'altezza dell'incrocio della facoltà di medicina. Immediato l'allarme e i soccorsi prestati dai sanitari dell'Ares 118. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti", mentre la strada è stata bloccata per i rilievi della polizia locale.

Lunedì 23 Aprile 2018



