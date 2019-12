Una donna di 80 anni è stata investita da uno scooter in via Cesare Battisti, a Latina, in pieno centro. L'anziana stava attraversando sulle strisce pedonali quando il conducente dello scooter l'ha travolta. Sia lei, sia il giovane alla guida del ciclomotore sono caduti ed è intervenuta l'ambulanza dell'Ares 118.



La signora ha riportato le conseguenze più serie, anche se a quanto sembra non corre pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA