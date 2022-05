Latina, gravissimo giovane di 24 anni: con l'auto si è fermato in verticale contro un palo

Un giovane di Nettuno è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in gravi condizioni dopo l'incidente stradale che lo ha visto coinvolto all'alba di questa mattina.

Il giovane di 24 anni , per cause che sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Latina, è finito fuori strada all'altezza della Chiesuola, alle porte di Latina, e si è schiantato contro un palo all'interno di una proprietà privata. Un urto tremendo, l'auto si è ribaltata e ha finito la corsa rimanendo quasi in posizione verticale: con la parte anteriore sul terreno e l'abitacolo appoggiato al palo. I soccorritori hanno faticato per raggiungere il giovane, estrarlo dall'abitacolo e soccorrerlo. Poi è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Latina dove si trova ricoverato in prognosi riservata.