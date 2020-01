Incidente stradale in via Aprilia all’incrocio davanti al ristorante “Il Capanno” . Due le auto coinvolte: una Citroen Picasso e una Ford Ka. Tre i feriti. I due occupanti della Ka sono stati trasportati al Santa Maria Goretti di Latina, Il conducente della Picasso alla Clinica Città di Aprilia. Sul posto la polizia locale e due ambulanze del 118.



Non si conoscono, al momento, altri particolari sulla dinamica e sulle condizioni dei feriti.