Incidente a Formia, grave anziano pedone investito da un'auto

Grave incidente stamane a Formia, in via Alcide De Gasperi, poco distante dal mercato settimanale. Un pensionato di 71 anni, uscito poco prima dalla sua abitazione formiana, è stato investito, verso le 11, mentre attraversava la strada, da una Fiat 600 guidata da un italo-americano di 53 anni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti un ‘autoambulanza del 118 e gli agenti della polizia stradale.



L'anziano pedone è stato soccorso e, viste le gravi condizioni, trasferito subito dopo in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. L'automobilista si era allontanato ma è stato prima fermato da altri conducenti, poi accompagnato in ospedale per un test dalla Polizia stradale che è al lavoro anche per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ultimo aggiornamento: 14:30