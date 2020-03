Drammatico incidente a Fondi nel tardo pomeriggio di oggi. Un uomo con un'ape car é precipitato in un dirupo, in località valle Vigna, e ha perso la vita. Per recuperare il corpo necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Terracina. L'incidente in un vigneto privato della contrada. La dinamica al vaglio della polizia del Commissariato di polizia di Fondi.







