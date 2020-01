Incidente e rissa nel cuore della movida a Terracina: fermate tre persone dalla polizia

Ultimo aggiornamento: 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della Questura di Latina nel corso del fine settimana hanno intensificato in tutta la provincia le attività dei controlli amministrativi presso i locali di intrattenimento nelle zone di maggior aggregazione. Dieci le volanti impegnate nel controllo del territorio insieme a 12 dipendenti della Polizia Amministrativa, unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. I controlli sono scattati nel capoluogo e nel territorio pontino in particolare a Cisterna, Terracina, Fondi, Gaeta, Formia e Priverno.Ventiquattro i locali controllati nelle zone della movida. Alcuni sono risultati non in regola e gli agenti hanno contestato 28 violazioni amministrative irrogando multe per oltre 22.000 euro per violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. «L’incremento del controllo nelle zone della “movida”, ha consentito il pronto intervento degli operatori di Polizia per una lite a Terracina - spiegano dalla Questura - che ha portato al fermo di 3 persone, tutte di Terracina».I fatti in via del Porto, verso le tre della notte tra sabato e domenica, quando ancora numerosissimi giovani stazionavano nelle vie del centro di Terracina. Una accesa discussione è scoppiata per problemi di viabilità. «Una macchina con dei ragazzi a bordo, nel passare in una zona molto affollata, veniva fatta oggetto di provocazioni ed insulti che spingevano il giovane alla guida ad accelerare per tentare di allontanarsi velocemente dalla zona accettando anche il rischio di investire delle persone come poi effettivamente accadeva. Il giovane, accortosi di aver travolto due persone, si è fermato subito dopo» spiegano dalla Questura.«A questo punto gli investiti, entrambi per reazione, nonostante le ferite riportate, aggredivano l’autista al quale sono state riscontrate dai sanitari del presidio ospedaliero locale ferite guaribili in 20 giorni. Anche i soggetti investiti si sono rivolti alle cure del locale nosocomio con prognosi di 10 e 15 giorni - chiariscono gli agenti - Solo il pronto intervento del personale della volante, sollecitato da un poliziotto del Commissariato di P.S. di Terracina, libero dal servizio, ha consentito di riportare la calma nella zona e di bloccare i protagonisti dell’episodio, accompagnati presso gli Uffici del Commissariato».Sono in corso ulteriori accertamenti della polizia che sta anche visionando le immagini di una telecamera della videosorveglianza per ricostruire i dettagli dell’episodio.