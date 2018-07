Incidente con la sua moto in via Piave, perde la vita un carabiniere

Un carabiniere ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Latina, in via Piave, all'incrocio con via Sarno. Il militare era fuori servizio ed era con la sua moto, dalla quale è stato sbalzato per cause ancora in corso di accertamento, dopo lo scontro con un'auto.



La vittima è l'appuntato scelto qualifica speciale Gianluca Loffredo, aveva 42 anni ed era in servizio al nucleo investigativo del comando provinciale dell'Arma a Latina.



Immediati i soccorsi, dalla centrale dell'Ares 118 è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza che ha trasferito l'uomo all'ospedale "Santa Maria Goretti". Le sue condizioni erano disperate e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.



I rilievi sono in corso da parte della polizia locale di Latina.

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA