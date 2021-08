Investimento mortale in via Nettuno a Cisterna

Giovedì 5 Agosto 2021, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 17:42

Investito un ciclista a Cisterna, è morto sul colpo un 50enne polacco. L'uomo era in sella alla sua bici su via Nettuno direzione Olmobello, quando all'altezza dell'incrocio con via dei Rangers è stato investito da un camion.

L'uomo, che nella zona tutti chiamavano Joseph, è in corso l'identificazione, è stato travolto ed è sbalzato sulla corsia opposta. Inutile l'intervento dell'auto medica e dell'ambulanza, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. Il tratto di strada è chiuso al traffico, bloccato in ingresso per Cisterna, deviato su via dei Rangers per chi viaggia verso la Pontina in uscita dalla città. Sul caso operano gli agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Raoul De Michelis.