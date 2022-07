Incidente sull'Appia a Cisterna, tre feriti: una donna è grave

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente lungo l'Appia in territorio di Cisterna. Tre persone sono rimaste ferite, una donna in modo grave tranto che i sanitari del 118 hanno deciso di trasferirla in eliambulanza in un ospedale di Roma. Le tre Auto, un'Audi A 3, una Toyota Yaris e una Peugeot 208 si sono scontrate all'altezza degli incroci con via Ninfina e via Artemide. La Peugeot si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 anche la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e la Polizia Locale. L'Appia è stata chiusa per consentire i rilievi e per rimuovere i mezzi incidentati. Sulla strada statale si sono formate code.