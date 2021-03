Schianto alla Chiesuola, muore infermiere di 58 anni

Un'altra tragedia nella serata di sabato. Intorno alle 21.40 , in via Chiesuola, nel capoluogo pontino, in un incidente stradale è morto un uomo di 58 anni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Un veicolo è finito fuori strada, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Nell'impatto ha perso la vita l'uomo che era alla guida, un operatore sanitario di 58 anni, che rientrava dal turno di lavoro a Roma.

