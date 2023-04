Scontro alla Chiesuola tra auto e moto, grave un ragazzo di vent'anni

Grave incidente nel pomeriggio a Latina, all'incrocio tra via Chiesuola e strada Piscinara Destra, dove si sono scontrati un'auto e una motocicletta. Il ragazzo in sella alla moto è volato letteralmente via, nei campi, il mezzo ha finito la sua corsa a ridosso di una serra. Gravi le condizioni del giovane, un ragazzo di vent'anni, che è stato trasportato in eliambulanza in ospedale a Roma.

Alla guida dell'auto una ragazza di 25 anni che non ha risportato ferite gravi ma che è stata comunque accompagnata in ospedale per accertamenti e che si trova sotto shock a causa dello spavento e ovviamente preoccupata per le condizioni del motociclista. Oltre al personale sanitario del 118 è intervenuta la Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente.