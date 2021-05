Cane attraversa la strada e fa cadere tre ciclisti: uno è grave, è un medico

Grave incidente a Roccasecca dei Volsci questa mattina intorno alle 11:30. Tre ciclisti mentre percorrevano la Provinciale nei pressi di contrada Speroni si sono trovati davanti all'improvviso un cane che ha attraversato la strada. Per evitarlo sono caduti rovinosamente. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e una automedica. Verificate le condizioni dei feriti per uno di loro è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'uomo è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso al Santa Maria Goretti a Latina. Il ferito è un medico che si stava allenando con due amici.

Ultimo aggiornamento: 16:30

