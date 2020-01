Latina, Suv fuori strada: grave incidente a Borgo Montello

Brutto incidente nella tarda mattina a Borgo Montello, in via Campovivo. Un Suv della Bmw con a bordo due persone è uscito di strada e finito contro un muretto, l'abitacolo nella parte bassa è completamente distrutto. Sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Aprilia. Uno dei feriti, una ragazza, è stata trasferita al policlinico Agostino Gemelli di Roma in eliambulanza, le sue condizioni sono gravi. Secondo una prima ricostruzione l’automobilista sarebbe uscito di strada da solo, non ci sono altri mezzi coinvolti.

Ultimo aggiornamento: 12:27

