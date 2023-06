Investito e ucciso in bicicletta, conducente della Bmw positivo al test della cocaina

E' risultato positivo al drug test sulla cocaina, il conducente della Bmw che domenica mattina ha travolto e ucciso in via del Lido Danilo Carloni, l'uomo di 59 anni che procedeva in bicicletta.

L'automobilista di 53 anni, sottoposto ai test tossicologici per verificare le condizioni psicofisiche al momento dell'incidente, è indagato per omicidio stradale dalla Procura di Latina.

La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica del terribile schianto, sarà necessario valutare la velocità della Bmw ma anche i movimenti della bicicletta, visto che l'uomo stava attraversando la strada per raggiungere il bar della stazione di servizio "Eni" in via del Lido dove si fermava frequentemente durante le sue passeggiate in bicicletta verso il mare.

L'uomo abitava poco distante, sulla strada Litoranea, a circa un chilometro e mezzo dal luogo dell'incidente.