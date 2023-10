Scontro tra auto e moto su via Piave, anziana e nipotino in ospedale

È di una signora anziana e del suo nipotino in ospedale il bilancio dell'incidente stradale verificatosi poco dopo le 14 di oggi su via Piave, all'altezza del discount Eurospin, a Latina.

Per cause ancora in fase di accertamento della Polizia Locale, una moto KTM 125 guidata da un minorenne si è scontrata con la Fiat Panda con al volante la signora, finita nel fosso che costeggia la careggiata a causa dell'impatto.

Immediato l'intervento sul posto di un camion dei vigili del fuoco, i cui uomini hanno estratto la signora e il nipote per affidarli ai sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza e un auto medica e che hanno trasferito i due all'ospedale Santa Maria Goretti, fortunatamente entrambi in condizioni non gravi.

Praticamente illeso, invece, il minorenne alla guida delle due ruote, per il quale non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Agli agenti della Polizia Locale il compito di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.