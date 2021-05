Incidente sull'Appia, muore un centauro

Ancora un dramma sulle strade pontine. Nel primo pomeriggio di oggi è morto un centauro, coinvolto in un pauroso incidente mentre percorreva l’Appia, nel territorio di Terracina: per cause in corso di accertamento, la motocicletta su cui viaggiava si è scontrata con un’auto.

A perdere la vita, da quanto si apprende, un 31enne di Fondi. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia stradale, supportata dagli agenti della polizia locale. Lo schianto al km 98,3.

Ultimo aggiornamento: 15:55

