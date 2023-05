Violento scontro tra auto e camion sull'Appia: atterra l'eliambulanza, un ferito grave trasportato al Goretti

Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato al km 83+600 della Strada Statale 7 “Appia" dove, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta con due pattuglie del Distaccamento di Terracina, un’auto che procedeva verso Terracina avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un camion che proveniva nell’altra direzione: mentre l’autoarticolato è uscito fuori strada, schiantandosi contro un albero, altre due macchine che sopraggiungevano sono rimaste coinvolte nell’incidente.

Sul posto, oltre agli agenti del Comandante Gian Luca Porroni e ai Vigili del Fuoco, si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza, la quale ha trasportato un ferito grave in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Illese le persone a bordo degli altri veicoli. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.