Incidente sull'Appia a Fondi, morto 52enne: cinque feriti, anche un dirigente di Forza Italia Giovani

Nel tardo pomeriggio del 24 dicembre una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in un incidente lungo l'Appia a Fondi. Lo schianto al km 125. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco di Gaeta.

Il frontale tra una Mercedes e una Ford Focus è stato devastante. Il conducente della Mercedes è morto sul colpo: Francesco Coniglio aveva 52 anni. Altre 5 persone sono state estratte dagli abitacoli in gravi condizioni. Tra loro anche Ciro Russo 25 anni coordinatore formiano di Forza Italia Giovani che con due colleghi di partito era diretto a Fondi per in incontro con il leader azzurro, il senatore Claudio Fazzone.

I cinque sono ricoverati , alcuni in gravi condizioni. Sulla dinamica dello scontro stanno indagando i carabinieri di Fondi.

Il post di Russo

Ciro Russo ha pubblicato un post sulla sua pagina Fb: «Grazie di cuore a tutti per i numerosi e affettuosi messaggi di vicinanza, chiamate, interessamenti. Dovrò sottopormi ad un'operazione al polso, ma tutto sommato sto bene. L'impatto è stato devastante, lo spavento fortiissmo - ha scritto Russo - Una preghiera per chi non ce l'ha fatta, e per chi sta ancora lottando. L'augurio più grande che io possa farvi è che sia per tutti un Natale di rinascita».