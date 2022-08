Schianto tra ambulanza e auto in via Zanetti, due feriti. Interviene l'elicottero per soccorrere una donna

Grave incidente stamattina in via Zanetti, all'incrocio con via Germania. Una Volkswagen Polo si è scontrata con un mezzo del 118 e poi si è ribaltata su un fianco.

La conducente dell'auto è stata trasportata in elicottero al San Camillo di Roma, mentre l'uomo che era con lei è stato trasferito al Goretti. Illesi gli operatori che erano a bordo dell'ambulanza coinvolta nell'incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. E' il secondo incidente nelle ultime ore, a Latina, che ha coinvolto mezzi di soccorso del 118.