Incidente all'incrocio, una delle auto si ribalta: due feriti a Latina

Grave incidente a Latina, nei pressi di piazza Moro, con due automobili coinvolte, una delle quali si è ribaltata. Immediato l'allarme e i soccorsi prestati dai sanitari dell'Ares 118 che fra l'altro hanno una postazione poco distante. Due i feriti, le condizioni dei quali ancora non si conoscono, trasferiti all'ospedale "Santa Maria Goretti".



Secondo una prima ricostruzione le auto - una Captur e una Panda - si sono scontrate a un incrocio tra via degli Osci e via degli Elleni, nei pressi della chiesa di Santa Chiara. I feriti, a quanto sembra, non sono in condizioni preoccupanti. Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA