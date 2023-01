Incidente all'incrocio tra Monti Lepini e Bassianese: auto nel fosso, i conducenti ricoverati al Goretti

Erano da poco passate le 14 quando una Fiat Panda verde e una Mercedes Classe A grigia si sono violentemente scontrate nei pressi del semaforo situato su via dei Monti Lepini, all'incrocio con Strada Bassianese.

L'impatto è stato talmente violento che la Mercedes è finita nel canale adiacente alla strada. I due conducenti – rispettivamente di circa 30 e 50 anni – sono entrambi rimasti feriti e trasportati in ambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, uno in codice rosso e l'altro in codice giallo.

Sul posto, oltre alla Guardia di Finanza, una pattuglia della Polizia Locale di Latina, intervenuta per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tuttavia, gli agenti delle Forze dell'Ordine avrebbero già un primo testimone, secondo il quale una delle due vetture non avrebbe rispettato il semaforo rosso e, pertanto, avrebbe provocato il sinistro.