Incidente all'incrocio del Morbella, feriti due giovani a Latina

Due ragazzi sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via del Lido e il centro commerciale "Morbella". I due giovani sono caduti dopo lo scontro con un'auto.



Immediata la richiesta di soccorso, poco dopo è arrivata l'ambulanza ma la situazione per fortuna era meno grave di quello che si pensava inizialmente, tanto che non è servito l'intervento dell'auto medica.



I due giovani sono stati comunque trasportati in ospedale per accertamenti, mentre la dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Latina.

Martedì 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02



