Ennesimo incidente stradale a Latina, nel quartiere "Nicolosi", tra via Grassi e via Corridoni. Due veicoli si sono scontrati all'altezza dell'incrocio e uno dei due si è capovolto.



Rilievi in corso da parte della Polizia, mentre i feriti - i conducenti delle due auto - sono stati trasportati in ambulanza da personale dell'Ares 118 al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA