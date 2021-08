Incidente al porto di Ponza, uomo investito da un taxi: è grave

Domenica 1 Agosto 2021, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 10:53

Un uomo è stato investito questa mattina al porto di Ponza, sulla banchina Santa Lucia, nei pressi dell'attracco dei traghetti. Si tratta di un dipendente della cooperativa barcaioli che andava al lavoro, mentre a investirlo è stato un tassista dell'isola.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione, si è verificato quando il semaforo era rosso per l'auto e verde per i pedoni, ma su questo saranno gli accertamenti dei carabinieri a fare chiarezza. Il ferito, in gravi condizioni dopo un "volo" di circa 10 metri a seguito dell'impatto con l'auto, è stato soccorso e poi trasferito in eliambulanza.