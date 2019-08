Incidente al porto di Formia, auto cade in mare al "Molo azzurra"

Incidente questa mattina al porto di Formia, dove un'automobile è caduta in mare, tra le barche al "Molo azzurra", dove ci sono gli imbarchi per aliscafi e traghetti.



L'auto, secondo le prime informazioni, si è "sfrenata" ed è caduta in mare, senza alcuna conseguenza per il proprietario che a quanto sembra si era allontanato dal veicolo. Paura ma nessun problema tra le persone in partenza per le isole di Ponza e Ventotene.



Sono in corso le operazioni di ripescaggio dell'auto, con il coordinamento del personale della Capitaneria di porto. Sull'incidente accertamenti dei carabinieri. Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA