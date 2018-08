Incidente a Terracina, agricoltore muore schiacciato dalla motofalciatrice

Un agricoltore è morto a Terracina a seguito di un incidente avvenuto sul proprio terreno. Stava lavorando con una motofalciatrice, infatti, che per ragioni in corso di accertamento si è capovolta e lo ha schiacciato.



Vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118 di Terracina, purtroppo per l'uomo - di 68 anni - non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

24 Agosto 2018



