Incidente a Sonnino. Ape car si ribalta sulla Consolare, grave il guidatore.

Incidente stradale grave a Sonnino, lungo la strada Consolare che dallo scalo attraversa le frazioni di Capocroce e del Frasso. Un uomo alla guida di un'Ape car, per cause accidentali, avrebbe perso il controllo del mezzo con il quale si stava recando in campagna, finendo poi la sua corsa sulla banchina posta fuori strada. Immeditato l'allarme e i soccorsi, grazie al fatto che l'arteria provinciale è frequentatissima dagli abitanti dei borghi. Sono intervenuti l'automedica della postazione di Priverno e un'ambulanza del 118 di stanza proprio a Sonnino scalo, ma vista la gravità delle ferite riportate dal guidatore, l'uomo è stato caricato nell'eliambulanza Pegaso 144 del 118 regionale e trasportato all'ospedale romano del San Camillo. Sulla dinamica del sinistro sono anche in corso le indagini dei carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 16:16

