Incidente a Sezze, uomo di 75 anni a bordo di una vespa travolto da un'auto

Un uomo di 74 anni, a bordo di una vecchia Fiat Panda, ha travolto e ferito gravemente un 75enne alla guida di un Vespa 150. È successo a Sezze in Via Campo Cervino, zona Colli. Ad avere la peggio il 75enne , residente proprio a pochi passi dal luogo dell’incidente. L’uomo, caduto dal mezzo, avrebbe impattato violentemente al suolo, provocandosi diverse fratture e ferite. Al momento dell’arrivo dei soccorsi l’uomo alla guida della vespa, seppur dolorante, era perfettamente cosciente ed è stato in grado di fornire i suoi dati anagrafici agli operatori del 118 che, in un primo momento, hanno trasportato il paziente verso il PAT di Sezze per stabilizzarlo. Provvidenziale, in questo caso, l’utilizzo del casco integrale che potrebbe aver salvato la vita del 75enne, trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Completamente illeso ma impaurito, invece, il 74enne a bordo della Fiat Panda.

Vedi anche > Totti e famiglia a cena a Sezze, tifosi in delirio

© RIPRODUZIONE RISERVATA