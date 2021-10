Incidente a Priverno. Ragazzo finisce con il motorino contro un muretto: è grave

Venerdì 15 Ottobre 2021, 16:11

E’ grave un diciassettenne di Roccagorga che nel primo pomeriggio di oggi non avvedendosi di un’auto in panne lungo la via Torretta Rocchigiana a Priverno è finito contro un muro. Il giovane - che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita - di fronte all'ostacolo che si è parato all'improvviso in una curva della provinciale è uscito di strada finendo la sua corsa, con uno “Scooter 50”, contro il muretto posto sulla banchina opposta. Il ragazzo è stato subito soccorso dagli operatori dell’ambulanza di stanza a Priverno, accorsi sul luogo dell’incidente ma è stato necessario, per le gravi fratture subite dal ragazzo, trasportarlo con l’eliambulanza presso il “Santa Maria Goretti” di Latina.