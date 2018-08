Incidente a Prato Cesarino a Cisterna, dopo 22 giorni muore uno dei feriti: era di Nettuno

Non ce l’ha fatta Paolo Petti, l’uomo di Nettuno di 53 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 5 agosto scorso in via Prato Cesarino a Cisterna. Il decesso è sopraggiunto dopo 22 giorni di ricovero. Lo scontro si verificò tra una Fiat Punto e una Jeep. Intervenne personale dell'Ares 118 con ambulanze e un elicottero.A causa dell’incidente rimasero ferite sette persone, tra cui in modo serio anche una donna e la nipote di 12 anni, figlia dell'uomo deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. La vittima era alla guida della Punto. Fu estratto dalle lamiere e condotto in ospedale in gravissime condizioni.Sull’incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale di Aprilia che ora ha mutato l’ipotesi di reato in omicidio colposo.