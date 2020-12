Incidente a Pontinia, morta la donna investita: stava cambiando una ruota. Ricoverata la figlia

E' morta durante l'operazione la donna che era stata portata in gravi condizioni all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale a Pontinia. Secondo la prima ricostruzione la donna è stata investita da un'auto mentre stava cambiando la ruota del suo veicolo, in via Lungobotte. Il mezzo l'avrebbe schiacciata contro la carrozzeria dela propria vettura sulla quale c'era la figlia, anche lei trasportata in ospedale ma non in condizioni serie e comunque ricoverata in osservazione.

La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ma il suo cuore si è arrestato in sala operatoria.

