Una donna è ricoverata in rianimazione all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale a Pontinia. Secondo le prime informazioni la donna è stata investita da un'auto mentre era con una bambina, anche lei trasportata in ospedale ma non in condizioni serie.

Al momento non si conoscono altri particolari dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA