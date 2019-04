Incidente a Latina, volante della polizia si schianta su auto in sosta

Incidente questa mattina alla rotonda del Piccarello. Una volante della polizia si è schiantata su un'auto in sosta. La pattuglia stava uscendo dal parcheggio per rispondere a una richiesta di intervento della centrale quando si è trovata davanti un'auto e per evitarla è finita prima sul marciapiede poi contro una vettura che era parcheggiata. L'agente alla guida è rimasto lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA