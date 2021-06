Incidente a Gaeta, coinvolte due auto, un camper e uno scooter: morto un centauro

Gravissimo incidente a metà pomeriggio a Gaeta, in via degli Eucalipti, all'incrocio con la Flacca, al km 28, nel tratto cittadino. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto (una Citroen C3 e una Toyota), un camper e un maxiscooter che viaggiava in direzione Napoli. Il centauto che era alla guida è stato sbalzato sull'asfalto e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma il giovane è spirato prima di poter essere caricato a bordo dell'elicottero. Sul posto è intervenuta la polizia locale con il supporto di polizia e carabinieri. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale.

Il punto dell'incidente (Foto Google Maps)