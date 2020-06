Incidente a Gaeta, auto vola in un canale in secca e si ribalta

Vigili del Fuoco

Gaeta

Nel pomeriggio di oggi, il personale operativo deidel Comando di Latina, è intervenuto ain via Sant'Angelo, località, a seguito della segnalazioni di un incidente stradale.Sul posto, la squadra territoriale VVF di Gaeta, ha trovato una piccola utilitaria ribaltata fuori dalla sede stradale, per cause in fase di accertamento, che si era letteralmente adagiata sul letto di un piccolo canale per fortuna privo di acqua. L'auto ha abbattuto una recinzione e fatto un volo di due metri cappottandosi.Gli occupanti, una donna di Gaeta di 38 anni con i due figli di sei e 3 anni, erano già riusciti a uscire dall'auto grazie all'aiuto di alcuni reisdenti usciti dalle case dopo aver sentito lo schianto. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per poi essere trasportati in ospedale.I vigili del fuoco, per prima cosa, hanno messo in sicurezza il mezzo dopo aver constatato che era alimentato a gas metano.