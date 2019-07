Incidente a Formia, ferito motociclista nello scontro con una Mercedes

Un finanziere di 53 anni, in servizio a Formia e residente a Gaeta, è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto, poco prima delle 17, all’incrocio di viale Unità d’Italia con Vindicio, e trasferito successivamente in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti gli agenti della Stradale e delle polizie municipali di Formia e Gaeta, il finanziere, in sella ad uno scooter Piaggio, si è scontrato con una Mercedes, che andava nella stessa direzione di Gaeta. Il centauro è caduto rovinosamente a terra e, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in eliambulanza, in considerazione delle gravi ferite riportate, al San Camillo di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA