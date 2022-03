Incidente a Cisterna, tre auto coinvolte e sei feriti. Bambino trasferito a Roma

Incidente su via Roma, a Cisterna, questa mattina - 19 marzo - all'incrocio con via Civitona. Tre le auto coinvolte, sei i feriti tra cui un bambino trasferito in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma. Strada chiusa e traffico deviato sulle arterie circostanti. Immediato l'intervento dei soccorsi di Ares 118 con un'auto medica e diverse ambulanze per portare gli altri 5 feriti in ospedale. Gli agenti della Polizia Locale stanno svolgendo i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La strada verrà riaperta solo dopo la rimozione delle tre vetture coinvolte, andate completamente distrutte e la successiva bonifica della carreggiata.