Incidente a Borgo Montenero, auto contro scooter: grave un 70enne

Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica a San Felice Circeo nella zona di Borgo Montenero. Coinvolti un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio, il conducente dello scooter, un uomo di 70 anni residente in zona. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale di San Felice Circeo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo e i sanitari del 118, che hanno provveduto a soccorrere i feriti. Per il 70enne si è reso necessario il trasporto in elicottero in un nosocomio della Capitale.